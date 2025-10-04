مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة، اليوم السبت، على محطة قطارات أوكرانية، أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة نحو 30 آخرين، في تصعيد جديد اعتبرته كييف أنه جزء من الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للسكك الحديد وشبكات الطاقة منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022.

وقالت “أوكسانا تاراسيوك” رئيسة إدارة منطقة سومي، إن الحادث أودى بحياة شخص واحد وأصاب نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة، دون ورود تقارير إضافية عن وفيات.

من جهته، أوضح أولكسندر بيرتسوفسكي، رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية الأوكرانية، أن الهجوم يهدف إلى قطع التواصل مع المجتمعات على الجبهة؛ من خلال استهداف القاطرات والعربات المرفقة بها بشكل متزايد، لتعطيل حركة القطارات في المناطق الحدودية والخطوط الأمامية.

وتتزامن هذه الهجمات، مع تصاعد الضربات الروسية على شبكات الطاقة الأوكرانية، حيث تسببت موجة من الهجمات الليلية في انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل في منطقة تشرنيجيف، كما استهدفت القوات الروسية منشآت الغاز والطاقة.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة “إكس”، أن الهجوم استهدف قطارين للركاب في مدينة شوستكا بمنطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، أحدهما محلي، والآخر متجه إلى العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: "علمنا في الوقت الحاضر بوقوع ما لا يقل عن 30 ضحية بين الركاب وموظفي السكك الحديد.. لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يستهدفون مدنيين".

وفي المقابل، نفَّذ الجيش الأوكراني ضربات محدودة على مصفاة نفطية في منطقة لينينجراد شمالي غرب روسيا، في إطار الرد المشروع على الهجمات اليومية على المدن ومنشآت الكهرباء الأوكرانية.