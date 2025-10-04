قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟
عمرو أديب: دونالد ترامب لن يراعي خاطر إسرائيل في حال فشل المفاوضات
مصرع 3 من أخطر تجار السلاح والمخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب تتزامن مع انتصارات أكتوبر.. والفخر واحد
علاء عبد العال: الزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا
عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لتصوير أحدث أفلامه المنتظرة
مراد مكرم ينتقد أداء الزمالك: فيه حاجة غلط ولازم تتحل دلوقتي مش بكرة
التقديم بدأ.. تعرف على خطوات الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
دمر أقوى حصون خط بارليف.. محطات عسكرية مهمة للفريق فؤاد عزيز غالي
الإصلاح والنهضة يخوض انتخابات النواب بـ 30 مرشحًا دعمًا للشباب والمرأة
الدوري الممتاز | عماد النحاس: حققنا فوزا مستحقا على كهرباء الإسماعيلية
أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية

هاجر رزق

شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة، اليوم السبت، على محطة قطارات أوكرانية، أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة نحو 30 آخرين، في تصعيد جديد اعتبرته كييف أنه جزء من الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للسكك الحديد وشبكات الطاقة منذ بدء الحرب في فبراير عام 2022.

وقالت “أوكسانا تاراسيوك” رئيسة إدارة منطقة سومي، إن الحادث أودى بحياة شخص واحد وأصاب نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة، دون ورود تقارير إضافية عن وفيات.

من جهته، أوضح أولكسندر بيرتسوفسكي، رئيس شركة السكك الحديدية الوطنية الأوكرانية، أن الهجوم يهدف إلى قطع التواصل مع المجتمعات على الجبهة؛ من خلال استهداف القاطرات والعربات المرفقة بها بشكل متزايد، لتعطيل حركة القطارات في المناطق الحدودية والخطوط الأمامية.

وتتزامن هذه الهجمات، مع تصاعد الضربات الروسية على شبكات الطاقة الأوكرانية، حيث تسببت موجة من الهجمات الليلية في انقطاع الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل في منطقة تشرنيجيف، كما استهدفت القوات الروسية منشآت الغاز والطاقة.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة “إكس”، أن الهجوم استهدف قطارين للركاب في مدينة شوستكا بمنطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، أحدهما محلي، والآخر متجه إلى العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: "علمنا في الوقت الحاضر بوقوع ما لا يقل عن 30 ضحية بين الركاب وموظفي السكك الحديد.. لا يمكن أن يجهل الروس أنهم يستهدفون مدنيين".

وفي المقابل، نفَّذ الجيش الأوكراني ضربات محدودة على مصفاة نفطية في منطقة لينينجراد شمالي غرب روسيا، في إطار الرد المشروع على الهجمات اليومية على المدن ومنشآت الكهرباء الأوكرانية.

