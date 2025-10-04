ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مؤقتًا، قائلاً "أقدّر هذه الخطوة التي منحت فرصة لإتمام صفقة لإطلاق سراح الرهائن وتحقيق سلام محتمل، أحذر حركة حماس من أن الوقت محدود".

وذكر ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" اليوم /السبت/ "أقدّر أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتًا لإعطاء فرصة لإتمام صفقة إطلاق الرهائن والاتفاق على السلام؛ يجب على حماس التحرك بسرعة قبل فوات الأوان لن أرضى بأي تأخير أو بنتائج تُعيد تجدد التهديد من قطاع غزة؛ لنعمل على إنهاء ذلك بسرعة.. سيُعامل الجميع بعدل".

على صعيد متصل؛ يتوجه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على رأس وفد أمريكي إلى القاهرة لبدء محادثات مابين مفاوضين إسرائيليين وحركة حماس لتهدئة الحرب في قطاع غزة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيسافران إلى مصر لاستكمال التفاصيل الفنية لعملية الإفراج عن الرهائن ومناقشة صفقة السلام الدائمة ؛ وذلك وفقا ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وكان ترامب قد أكد أمس الجمعة ـ في منشور على منصة "تروث سوشيال" ـ أنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، و أن المحادثات تجرى حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.