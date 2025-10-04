قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة

محمود عبد القادر

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه نسق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه خطوة دبلوماسية وصفها بأنها "قلبت الموازين" في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في "عزل حماس بدلًا من عزل إسرائيل".

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه مساء السبت: "لإعادة الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، أمرت قبل بضعة أسابيع جيش الإسرائيلي بدخول أهم معقل لحماس، مدينة غزة. وفي الوقت نفسه، نسقت مع الرئيس ترامب وفريقه خطوة دبلوماسية قلبت الموازين في لحظة: فبدلا من عزل إسرائيل، أصبحت حماس معزولة".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تأمل في الإعلان عن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين – أحياء وأمواتا – خلال عطلة عيد العرش (السوكوت)، مؤكدًا في الوقت نفسه بقاء قوات الاحتلال في "عمق القطاع".

وأضاف: آمل أن نتمكن خلال عيد العرش من الإعلان عن عودة جميع أسرانا، الأحياء والأموات، دفعة واحدة، بينما يبقى الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع".

اتفاق "ترامب – غزة"

وتأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تقارير تحدثت عن موافقة حركة حماس على ما يعرف بـ"اتفاق ترامب"، وهو مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الحالية وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وزعم  نتنياهو إن الضغط العسكري والسياسي الإسرائيلي هو ما دفع حماس إلى تغيير موقفها، متهمًا خصومه السياسيين بالتشكيك في إمكانية إعادة الأسرى دون الانسحاب من غزة.

وقال: "طوال الحرب، كان هناك من يدعي باستمرار أننا لا نستطيع استعادة جميع الرهائن دون الانسحاب من القطاع. كنتُ أفكر وأتصرف بشكل مختلف. الضغط العسكري والسياسي وحده هو الذي غير موقف حماس."

خلافات داخل الائتلاف

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن نتنياهو أجرى محادثات هاتفية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت متأخر من مساء السبت، حيث أطلعهم على تفاصيل اتفاق إطلاق سراح الرهائن المرتقب.

وأوضحت المصادر أن بن غفير عبر عن دعمه لعودة المختطفين، لكنه شدد على رفضه القاطع لأي اتفاق يبقي على حركة حماس كسلطة حاكمة في غزة. كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين نتنياهو وبن غفير مساء السبت، في حين نسّق سموتريتش وبن غفير مواقفهما استعدادًا لمزيد من المشاورات داخل الائتلاف الحاكم.

