رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة واضحة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، لإتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل في استقبال الطلبات.

وأوضح عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التسجيل على المنصة بدأ في 3 أكتوبر، حيث يتمكن المستأجر الأصلي أو الورثة من إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب العلاقة، ثم يتلقى رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور.

وأضاف عمرو خطاب، أن الخطوة التالية تتمثل في ملء نموذج بيانات للحصول على وحدة سكنية بديلة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من منتصف أكتوبر الجاري سيتم إتاحة نماذج إضافية لتسجيل بيانات العقار، وعدد المقيمين، والحالة الاجتماعية، وكافة التفاصيل المرتبطة بالعقار المؤجَّر.

وشدد عمرو خطاب، على أن الوزارة خصصت 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، على أن تستمر فترة تسجيل البيانات لمدة 3 أشهر قابلة للمد، مشيرا إلى أن المستأجرين سيتلقون رسائل نصية بعد تسجيل بياناتهم لاستكمال بقية الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على تبسيط الإجراءات لتكون سهلة وميسرة لجميع المواطنين.