انهيار سارة خليفة داخل قفص الاتهام.. تفاصيل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة

وزير الاسكان خلال الجولة
وزير الاسكان خلال الجولة
آية الجارحي

عقب تفقده محطة رفع الصرف الصحي ابني بيتك ٥، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة. 

وتجوَّل وزير الاسكان بمواقع العمل بالمشروع حيث جارٍ تنفيذ ٤٩٤ وحدة سكنية، كما تفقد ومرافقوه إحدى العمارات لمعاينة التشطيبات الداخلية والخارجية، وأطلعوا خلال الجولة على أعمال التشطيبات الداخلية بوحدة تم تأثيثها كنموذج كاملة التشطيب مكونة من ٣ غرف، وكذلك وحدة سكنية أخرى كاملة التشطيب مكونة من ٢ غرفة.

 حيث تم اختيار أفضل الخامات والألوان لتتناسب مع النموذج المعماري ومع متطلبات الحاجزين بطابع مميز مختلف عن النماذج الأخرى، بجانب تفقد أعمال مداخل الوحدات السكنية.

وشدد الوزير على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بكل المدن، وبذل كل الجهود لخروج هذه المشروعات بالشكل اللائق الذي يلبّي احتياجات مختلف شرائح المواطنين ، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة وتنوع مستويات الإسكان لخدمة مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد.

