اقتصاد

وزير الاسكان يعقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة لمتابعة ملفات العمل

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

في مستهل جولته اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن "أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة" بغرب القاهرة، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية وتنمية أراضي الحزام الأخضر ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء أجهزة المدن، ومتابعة خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدن، وأعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال والاهتمام بها ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين ومتلقي الخدمات.

ثم استعرض وزير الإسكان موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة ٦ أكتوبر، بشأن شبكة الطرق ومشروعات الصيانة لها، وكذا دراسة تعديل أنشطة بعض مراكز الخدمات لخلق فرص استثمارية، وإعادة تخطيط منطقتي الفاصل السكني الصناعي والسياحي، وموقف الأراضي المخصصة والشاغرة على محور ٢٦ يوليو والمحور المقترح بمنطقة جنوب الأحياء.

كما تابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الشيخ زايد، واعمال تطوير الميادين، وموقف أعمال صيانة الزراعة والمسطحات الخضراء، ومنظومة النظافة، والمنظومة الموحدة لإدارة ومتابعة المشروعات القومية بالمدينة والمشروعات الجاري تنفيذها، ومقترحات الفرص الاستثمارية بالمدينة، ومنها دراسة تعديل بعض أنشطة مراكز الخدمات، ومنظومة حصر متحصلات وإيرادات المدينة، بجانب متابعة آلة العمل بمنظومة رفع شبكات المرافق بنظام Gis، وحصر الأراضي الشاغرة، وموقف مشروعات الممشى السياحي ومشروعات الشراكة، وإنجازات وتحديات تنفيذ المشروعات والأعمال بالمدينة، وكذا الوقوف على كافة المشكلات والتحديات والعمل على حلها بشكل استباقي، ورصد كافة الأعمال والتحديات أولا بأول، ورفع كافة المخلفات، ووضع خطة واضحة بمحددات زمنية لكافة الأعمال والتنسيق مع كافة الجهات المعنية،

وشدد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، على أهمية تطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدن غرب القاهرة، موجهاً بضرورة إحداث طفرة في أعمال التطوير وتحسين الرؤية البصرية بالمناطق المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بتلك المدن.

وناقش وزير الإسكان مع مسئولي أجهزة المدن، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية على المحاور والطرق الرئيسة بمدن غرب القاهرة، مؤكداَ في هذا الصدد أهمية تنفيذ خطة التطوير، وتحسين الرؤية البصرية، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة رفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية لكافة الأعمال، كما وجه بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وكذا خطة عمل للمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات ودفع الأعمال.

وزير الاسكان مدن غرب القاهرة شريف الشربيني والشيخ زايد تطوير الطرق مياه الشرب أراضي الحزام الأخض

