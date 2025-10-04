قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينتي 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر

خلال الجولة
آية الجارحي

عقب اجتماعه مع رؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير الطرق والمحاور بمدينة ٦ أكتوبر وحدائق أكتوبر، ومنها محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن غرب القاهرة.

وتابع وزير الإسكان، الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل المار أعلى المحور، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، كما تفقد طريق الواحات، وعددا من الطرق الداخلية والأحياء والتوسعات الشرقية بمدينة ٦ أكتوبر.

كما تابع الوزير خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمحاور بمدينة حدائق أكتوبر حيث تم تفقد طريق أحمد زويل، والطرق الداخلية بالمدينة، متابعًا موقف الأراضي المطلة على الطرق والأعمال الجارية بمشروعات المرافق والزراعات وتنسيق الموقع.

وشدد وزير الإسكان، خلال الجولة، على مراعاة تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية وإحلال وتجديد اللافتات، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء تنفيذ أعمال التطوير، موجهاً بدفع الأعمال وتنسيق الموقع والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطرق والمحاور والجزيرة الوسطى، فضلا عن زيادة عدد اللافتات الإرشادية للتيسير على رواد الطريق.

ووجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي المخصصة والشاغرة على الطرق والمحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة منها وطرحها للمستثمرين.

