وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي ابني بيتك 5 بمدينة حدائق أكتوبر

استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بتفقد مشروع محطة رفع صرف صحي ابني بيتك ٥ والخطوط الخارجة منها بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بمكونات المحطة واستمع إلى شرح عن آلية العمل بها، حيث تتمثل أهمية المشروع في استقبال صرف مناطق ابني بينك ٥ وعدد من المناطق بحدائق أكتوبر، وفي هذا الصدد وجه الوزير بالمتابعة والصيانة الدورية للمحطة لخدمة المناطق المستهدفة.

وأكد وزير الإسكان أن مشروعات الصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المناطق، ضمن خطة الدولة المصرية لتحسين خدمات الصرف الصحي.