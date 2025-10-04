قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

كشف بحث علمي حديث عن وجود خطر خفي على سطح القمر، قد يؤثر على البعثات المستقبلية، وهو الزلازل القمرية، أو ما يعرف بـ«Moonquakes». 

لعقود طويلة، كان يُعتَبَر تأثير النيازك العامل الرئيسي في تشكيل تضاريس القمر، لكن الدراسة الجديدة تكشف أن النشاط الزلزالي تحت سطح القمر له دور كبير أيضًا في هذا التغيير.

خطر على سطح القمر 

حملت الدراسة عنوان «النشاط الزلزالي القديم في وادي تاوروس-ليترو بناءً على سقوط الصخور والانهيارات الأرضية». 

وأظهرت النتائج أن الزلازل القمرية قد أدت إلى سقوط الصخور وانزلاق التربة في مناطق عدة، بما في ذلك الوادي الذي هبط فيه رواد أبولو 17، ما يعكس يعكس قوة الزلازل وأثرها على تشكيل المشهد القمري عبر ملايين السنين.

في سياق متصل، أشار الباحث نيكولاس شمر إلى التحديات المرتبطة بقياس النشاط الزلزالي على القمر، حيث لم تتوفر أدوات قوية لقياس الزلازل كما هو الحال على الأرض. 

لذا، اعتمد الباحثون على مؤشرات غير مباشرة مثل سقوط الصخور والانهيارات الأرضية. وقد بيّنت الصور والبيانات أن بعض الصخور الكبيرة تحركت نتيجة زلازل قوية وقعت في العصور القديمة، ربما ناجمة عن صدع لي-لينكولن.

خطورة الصدوع النشطة

أحد النتائج الملحوظة هو اكتشاف صدوع نشطة، مثل صدع لي-لينكولن، التي قد تشكل خطرًا على القواعد القمرية المستقبلية. 

هذه الصدوع ظلت نشطة منذ ملايين السنين وقد تتسبب في حدوث زلازل قمرية حتى اليوم، خصوصًا وأن العديد منها يقع بالقرب من مواقع الهبوط المحتملة ومناطق الاستكشاف المستقبلي.

بدوره قال توماس واترز، عالم متقاعد في مؤسسة سميثسونيان، إنه يجب أخذ التوزيع العالمي للصدوع الشابة واحتمالية استمرار نشاطها في الاعتبار عند تخطيط مواقع المنشآت القمرية الدائمة. 

رغم أن احتمالية وقوع زلزال قمر كارثي منخفضة، إلا أنها ليست معدومة. فقد قدر الباحثون احتمال وقوع زلزال ضار بالقرب من صدع نشط بحوالي واحد من كل 20 مليون يوم. 

ومع البعثات طويلة الأمد، تتزايد هذه المخاطر؛ حيث قد يرتفع احتمال حدوث زلزال قوي خلال عقد كامل إلى واحد من كل 5,500.

تأثير الزلازل القمرية على البعثات

تشير الدراسات إلى أن بعثات قصيرة المدى، مثل بعثة أبولو، تواجه مخاطر محدودة. بينما سيُحتمل أن تتأثر البعثات الطويلة الأمد بشكل كبير، خاصة تلك التي تشمل إنشاء مساكن دائمية للرواد. 

لذلك، أكّد الباحثون على ضرورة التخطيط الدقيق لتقليل المخاطر، بما يشمل اختيار مواقع بعيدة عن الصدوع النشطة لضمان سلامة المنشآت القمرية على المدى الطويل.

وبحسب العلماء، تعد هذه النتائج تحذيرًا مهمًا لبرنامج ناسا «أرتميس»، الذي يهدف لإنشاء وجود إنساني مستدام على القمر. فدراسة الزلازل القمرية تعتبر عاملًا أساسيًا في التخطيط للبعثات المستقبلية، لضمان سلامة الرواد والمرافق. 

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

المتهمين

منافسة على الزبائن.. حقيقة تعاطى مخدرات على مقهى بكفر الدوار

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

الوطنية للانتخابات

بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

