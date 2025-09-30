محمد رمضان: حلمي لا يقل صعوبة عن حلم أول إنسان صعد إلى القمر.. وأعتبر نفسي المرجع للأجيال القادمة

أكد الفنان محمد رمضان، أن هناك بعض اللحظات التي يعتبرها فارقة في مشواره الفني، مشيرا إلى أن المشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، والتي كانت تعتبر حدث غير مسبوق لأي فنان عربي، إلى جانب ظهوره في مهرجان كوتشيلا الشهير بالولايات المتحدة كأول فنان مصري يشارك فيه.

وقال محمد رمضان، خلال تصريحات تم نشرها في لقاء له بنيويورك وتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، أن "حلمي لا يقل صعوبة عن حلم أول إنسان صعد إلى القمر، مؤكدا أنه أنا كأول عربي باخترق حدود الشرق الأوسط عارف إن دا ملوش مرجع، لكني باعتبر نفسي المرجع للأجيال القادمة".

وتابع الفنان محمد رمضان، أن العقبات التي واجهها في حياته كانت سببًا في بناء قوته الداخلية ودافعًا للاستمرار والتقدّم، معلقا “استخدمت المعاناة التي مررت بها كوقود يزيدني عزيمة وطاقة.”