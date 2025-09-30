نمبر وان شعاري.. محمد رمضان: أنا نجم مصر والوطن العربي الأول

أكد الفنان محمد رمضان، أنه مواطن مصري بسيط من عائلة بسيطة ولديه حلم كبير ، مضيفا:" أنا واثق في ربنا والقوانين اللي ربنا حطها واتبعت القوانين دي حتى أصبحت نجم مصر الأول ثم نجم الوطن العربي الأول ".

وقال محمد رمضان خلال تصريحات تليفزيونية:" أنا كنت بحفز نفسي بالقراءة وهناك أشخاص كثيرة أصحاب فضل كبير عليا وأنا كل لما هقابل أمواج وصعوبات بعرف إني هكون أسطورة".

وأضاف محمد رمضان :" استخدمت المعاناة اللي قابلتها وحولتها لدافع يعطيني القوة والطاقة ".

وتابع محمد رمضان :" أنا أول عربي اخترق حدود الشرق الأوسط وأنا اعتبر نفسي مرجع لكل الأجيال التي سوف تظهر بعدي وكنت مبسوط إني بغني في افتتاح أمم أفريقيا في كوت ديفوار ".

وأكمل محمد رمضان:" نمبر وان أول اغنية في حياتي وهي شعاري وهدفي في الحياة ومفيش شخص ناجح يكون طموحه رقم 2 ".