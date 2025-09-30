محمد رمضان يهدي معجبًا سعوديًا دعوة لحفله في نيويورك

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة مع أحد معجبيه من المملكة العربية السعودية خلال تواجده بالخارج، ووجه له رسالة مؤثرة

وظهر الشاب في الصورة التي نشرها رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" وهو يستخدم عكازين، وعلق رمضان قائلاً:

"الصدفة الحلوة جمعتني ببطل سعودي من جمهوري الأصيل .. جمهوري القوي اللي مابيستسلمش لاي ظروف وراضي بكل اللي ربنا يجيبه وبيقدر ينزل م البيت وسط صحابه ويسافر و يتبسط ..



وتابع :" اقل هدية بقدمهالك يا بطل دعوة حضور حفلتي يوم ١٧ يناير في ميدسون سكوير جاردن بنيويورك .. ومشاركتي لحظة تاريخيّة في حياتي كأول مصري يغني على أشهر مسرح في امريكا ( لان ده حصل بفضل ربنا أولاً ثم جمهوري اللي واقف فضهري