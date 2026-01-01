خلافات الميراث.. قرار ضد عامل أشغل النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسوهاج

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بإشعال النار في توك توك ملك زوجة شقيقه بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسكب كمية من مادة قابلة للاشتعال على مركبة "توك توك" وإضرام النيران بها بسوهاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق بمركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" ملك (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة طما) أثناء توقفها أمام منزلها دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤالها اتهمت شقيق زوجها (عامل – مقيم بذات العنوان) بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مما نتج عنه حدوث بعض التلفيات بها بسبب خلافات بينهما حول الميراث .. أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.