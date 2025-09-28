كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته : كل سنة وانتى طيبة يا قلب أبوكى
علا محمد

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته "حنين"، وشارك منشورًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بها، معبرًا عن حبه الشديد لها.

ونشر محمد رمضان عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابه على موقع انستجرام وعلق عليها: "Happy birthday to my first joy and my little one، Haneen MR1 ربنا يحمي ويحفظ بناتنا جميعًا ويفرحنا بيهم.. كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي ".


وطرح الفنان محمد رمضان أحدث اغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحدث أغاني محمد رمضان
وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه، في شهر أغسطس الماضي، بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وسبق أن أطلق محمد رمضان أطلق  أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

