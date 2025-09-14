مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة ساخرة إلى النجمة العالمية كاردي بي، بعد ظهورها مؤخرًا في مقطع فيديو وهي تقف على سقف سيارة خلال أحد الفعاليات بمدينة نيويورك.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه كاردي بي وهي تقف على سقف سيارتها، وعلق قائلاً: "اعملوا تاج لكاردي بي.. امبارح وقفت على السقف في إيفنت ألكساندر وينج اللي حضرناه أنا وهي في نيويورك.. تقوم تاني يوم عاملة زيي.. مصري ومش هسيب حقي".



وكشف الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة بلقائه بعمدة نيويورك، مشيرًا إلى أنه لمس في شخصيته حبّه لوطنه وقارته الإفريقية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بدعوة أخي العزيز، عمدة نيويورك إريك آدامز، في مقر إقامته في مدينتي العزيزة نيويورك، وسط نخبة المدينة، ولمست محبته لبلدي ووطني العربي وقارتي الإفريقية."