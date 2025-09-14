قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
نحن جاهزون.. الجيش الصيني يوجّه تحذيرًا مباشرًا للفلبين وسط دوريات بحرية روتينية
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
فن وثقافة

مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور

محمد رمضان
محمد رمضان

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة ساخرة إلى النجمة العالمية كاردي بي، بعد ظهورها مؤخرًا في مقطع فيديو وهي تقف على سقف سيارة خلال أحد الفعاليات بمدينة نيويورك.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه كاردي بي وهي تقف على سقف سيارتها، وعلق قائلاً: "اعملوا تاج لكاردي بي.. امبارح وقفت على السقف في إيفنت ألكساندر وينج اللي حضرناه أنا وهي في نيويورك.. تقوم تاني يوم عاملة زيي.. مصري ومش هسيب حقي".


وكشف الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة بلقائه بعمدة نيويورك، مشيرًا إلى أنه لمس في شخصيته حبّه لوطنه وقارته الإفريقية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعدت بدعوة أخي العزيز، عمدة نيويورك إريك آدامز، في مقر إقامته في مدينتي العزيزة نيويورك، وسط نخبة المدينة، ولمست محبته لبلدي ووطني العربي وقارتي الإفريقية."

الفنان محمد رمضان النجمة العالمية كاردي بي بمدينة نيويورك إيفنت ألكساندر وينج إيرك أدمز محمد رمضان عبر انستجرام

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

عاصفة شمسية

خارجة من الشمس .. تحذير | عاصفة جيومغناطيسية تصدم الأرض غدا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يلتقي كهنة وشعب إسنا وأرمنت بكلمات روحية عن الإيمان والشهداء |صور

بقيمة 200 مليون جنيه | مؤسستي ساويرس للتنمية وعصام ومي علام للتنمية المستدامة تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية في مصر

بـ 200 مليون جنيه| مؤسستا «ساويرس» و«عصام ومي علام» للتنمية تُطلقان أول شراكة استراتيجية لدعم التنمية بمصر

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية شهادة نجاح جديدة للإصلاح الاقتصادي

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

