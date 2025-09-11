هل تم إيداع الطفل علي نجل محمد رمضان دار رعاية؟ مصدر يجيب

نفى مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ قرار الاستئناف بإيداع نجله الطفل "علي" دار رعاية.

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن "علي" مازال في بيته، وسط أسرته، مضيفا "لسه في مرحلة للنقض على الحكم".



كانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بإيداع نجل محمد رمضان دار رعاية بعد اتهامه بالاعتداء على زميل له، ورغم صلح محمد رمضان مع أسرة الطفل الشاكي أيدت محكمة الاستئناف حكم إيداع الطفل دار رعاية بسبب تعيب محمد رمضان وابنه عن حضور الجلسة.



وترددت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ الحكم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.