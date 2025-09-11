سماح أنور ضيفة "أسرار النجوم" الليلة

تحل الفنانة سماح أنور ضيفة علي برنامج أسرار النجوم، الليلة، الخميس.

البرنامج من المقرر اذاعته عبر محطة نجوم اف ام، وتقوم بتقديمه الاعلامية إنجي علي.

وكان آخر أعمال سماح أنور هو مسلسل كتالوج، والذي عرض علي احدي المنصات العالمية.

قصة مسلسل كتالوج



مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

ابطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.