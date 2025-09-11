قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأحد والإثنين.. حمزة نمرة ضيف "واحد من الناس" على الحياة

واحد من الناس
واحد من الناس
أحمد البهى

في حلقة فنية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، حمزة نمرة ، وتذاع في التاسعة والنصف على شاشة الحياة يومي الأحد والاثنين.

والذي يشدو بباقة من أجمل أغاني ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع، ويكشف حمزة لماذا لم يصدر أغاني ألبومه مرة واحدة بل قدم ثلاثة أغاني في البداية.

وشعوره عندما تصدر ألبومه أغلب التريندات وحقق نسبة استماع عالية جدًا ، وهل هناك ألبوم صيفي وشتوي؟

كما يكشف حمزة نمرة عن أن أغاني ألبومه "قرار شخصي" هو من قام بتلحينها باستثناء أغنية واحدة، وهل هناك فرق بين أن تغني من ألحانك او ألحان  غيرك؟

وأقرب أغنية لقلبه من أغاني الألبوم ولماذا اختار عنوان الألبوم "قرار شخصي"؟ ، وأغرب وأخطر قرار شخصي في حياته؟

وهل يفضل ألبوم كل سنتين أم أغنية سينجل كل 3 شهور؟ كما يقدم حمزة خلال الحلقة عددًا من المفاجآت الغنائية، ويكشف أسرار وكواليس لم تذع من قبل، كما يقوم حمزة بغناء بعض الأغاني من ألبومه ومنها "بتستخبي"، "اتخمينا"، "يا عزيز عيني"، "شمس وهوا"، "وافتكر"، "طال غيابك".

يذاع اللقاء الخاص مع النجم الكبير حمزة نمرة على حلقتين في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

عمرو الليثي الإعلامي د عمرو الليثي بتستخبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

حكم السير المخالف في الطرق العامة؟

حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء تجيب

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. حصن نفسك الآن

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون لدعم ورعاية الأطفال والنشء

شيخ الأزهر يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل التعاون

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد