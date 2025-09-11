الأحد والإثنين.. حمزة نمرة ضيف "واحد من الناس" على الحياة

في حلقة فنية خاصة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، حمزة نمرة ، وتذاع في التاسعة والنصف على شاشة الحياة يومي الأحد والاثنين.

والذي يشدو بباقة من أجمل أغاني ألبومه الجديد "قرار شخصي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجميع، ويكشف حمزة لماذا لم يصدر أغاني ألبومه مرة واحدة بل قدم ثلاثة أغاني في البداية.

وشعوره عندما تصدر ألبومه أغلب التريندات وحقق نسبة استماع عالية جدًا ، وهل هناك ألبوم صيفي وشتوي؟

كما يكشف حمزة نمرة عن أن أغاني ألبومه "قرار شخصي" هو من قام بتلحينها باستثناء أغنية واحدة، وهل هناك فرق بين أن تغني من ألحانك او ألحان غيرك؟

وأقرب أغنية لقلبه من أغاني الألبوم ولماذا اختار عنوان الألبوم "قرار شخصي"؟ ، وأغرب وأخطر قرار شخصي في حياته؟

وهل يفضل ألبوم كل سنتين أم أغنية سينجل كل 3 شهور؟ كما يقدم حمزة خلال الحلقة عددًا من المفاجآت الغنائية، ويكشف أسرار وكواليس لم تذع من قبل، كما يقوم حمزة بغناء بعض الأغاني من ألبومه ومنها "بتستخبي"، "اتخمينا"، "يا عزيز عيني"، "شمس وهوا"، "وافتكر"، "طال غيابك".

يذاع اللقاء الخاص مع النجم الكبير حمزة نمرة على حلقتين في التاسعة والنصف مساء الأحد والاثنين من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة.