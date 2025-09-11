قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى.. الأسباب تكشف المفاجآت
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة احاطة عاجلة حول العدوان الإسرائيلي على قطر
من هم مساعدو وموالو النبي الذين شرفوا بخدمته؟.. الأزهر للفتوى يوضح
محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا
المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين
ضياء رشوان: عدوان إسرائيل على قطر فاشل والقاهرة تنحاز للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
مراسل القاهرة الإخبارية: مناطق وسط وجنوب غزة لم تعد قادرة على استقبال خيام جديدة للنازحين
هزار اتحول لخناقة.. حقيقة فيديو البلطجة وتهديد شاب بكلب في حدائق الأهرام
أبويا وأمي واخواتي ماتوا ضحية حادثة .. مأساة مريم ابنة طنطا في سطور
مستشار رئيس الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف صعوبة البيئة الإقليمية .. والتلاحم الخليجي نهج راسخ
رئيس وزراء لبنان يطلع المبعوث الفرنسي على الوضع العام في البلاد
ترامب يمنح شيرلي كيرك أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا

محمد رمضان وعمدة نيويورك
محمد رمضان وعمدة نيويورك
يمنى عبد الظاهر

كشف الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة بلقائه بعمدة نيويورك، مشيرًا إلى أنه لمس فيه حبه لوطنه وقارته الإفريقية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت بدعوة اخي العزيز عمدة نيويورك إيرك أدمز في مقر إقامته في مدينتي العزيزة نيويورك وسط نخبة المدينة ولمست محبته لبلدي و وطني العربي وقارتي الأفريقية.

أحدث أغاني محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه، في شهر أغسطس الماضي، بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وسبق أن أطلق محمد رمضان أطلق  أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

محمد رمضان أغنية الواد طالع لأبوه

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج  ويعتبرها أغنية صيفية.

الفنان محمد رمضان نيويورك بعمدة نيويورك الإفريقية أغاني محمد رمضان عايض يوسف المطرب السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة والخصوص

إعانات البطالة.. أرشيفية

نمو التضخم الأمريكي إلى 2.9%.. وطلبات إعانات البطالة تقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

مدبولي ونظيرته التونسية

رئيسة الحكومة التونسية: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي فرصة للتعاون بين مستثمري البلدين

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد