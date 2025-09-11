محمد رمضان بعد لقائه عمدة نيويورك: لمست محبته لمصر والعالم العربي وإفريقيا

كشف الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة بلقائه بعمدة نيويورك، مشيرًا إلى أنه لمس فيه حبه لوطنه وقارته الإفريقية.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت بدعوة اخي العزيز عمدة نيويورك إيرك أدمز في مقر إقامته في مدينتي العزيزة نيويورك وسط نخبة المدينة ولمست محبته لبلدي و وطني العربي وقارتي الأفريقية.

أحدث أغاني محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه، في شهر أغسطس الماضي، بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وسبق أن أطلق محمد رمضان أطلق أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

محمد رمضان أغنية الواد طالع لأبوه

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.