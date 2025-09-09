محمد رمضان يحيي حفلا في نيويورك يناير 2026 وسط جدل قضية نجله

أعلن الفنان محمد رمضان عن إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 17 يناير 2026، على مسرح «ماديسون سكوير جاردن» الشهير بمدينة نيويورك.

وشارك رمضان عبر حسابه على فيسبوك «سيحيي محمد رمضان غنائيًا في مسرح MSG يوم السبت 17 يناير! يبدأ بيع طلبات العملاء يوم الجمعة 10 سبتمبر الساعة 10 صباحًا.. تبدأ مبيعات العملاء يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 10 صباحًا».

أثارت واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل نادي نيو جيزة جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والرأي العام، خاصة مع استعداد محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر للنظر في القضية المقدمة من دفاع المتهم، والتي تسعى لتأييد حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية.

وتزامن هذا الجدل مع تسليط الضوء على العقوبات التي يفرضها قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والتي نصت المادة 101 منه على التدابير التي يمكن اتخاذها بحق الطفل المتهم بارتكاب جريمة، والتي تشمل:

التوبيخ

التسليم

الإلحاق بالتدريب المهني

الإلزام بواجبات معينة

الاختبار القضائي

العمل للمنفعة العامة بما لا يضر صحة الطفل ونفسيته

الإيداع في مستشفيات متخصصة

الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية