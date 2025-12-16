غامرني الشعور.. نيقولا عوض يحتفي بابنه الجديد

احتفل الفنان نيقولا معوض بمولودة الجديدة ، عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

ونشر نيقولا صورة له وهو يحمل مولودته الجديدة وعلق قائلا:":"يبارككِ الرب ويحفظكِ، ويجعل وجهه يضيء عليكِ، ويمنحكِ نعمته ، ويلتفت الرب بوجهه نحوكِ ، ويهبكِ السلام، هذه هي صلاتي من أجلك، ومن أجل أختك، ووالدتك الجميلة".

وتابع :"أنا غامرني الشعور بفيض نعم الله وبركاته".



وطرح النجم العربي نيقولا معوض أحدث أعماله الغنائية، من خلال دويتو مميز يجمعه بالمغنية التركية الشهيرة جيهان باربور، بعنوان "Seni Seviyorum (I Love You)"، أو "أحبك" بالعربية، في تجربة غنائية رومانسية تمزج بين الإحساس العربي والروح التركية.

تم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج رواد ضو، ومن إنتاج شركة Ada Music، التي سبق أن تعاون معها معوض في أعمال سابقة.

وقد شاركت نيقولا في الكليب سارة لينا أبو جودة، التي نالت لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، حيث ظهرت في مشاهد العمل، ضمن رؤية بصرية شاعرية تتناغم مع الجو الرومانسي للأغنية.

ويُظهر الفيديو كليب مشاهد تعكس كلمات الأغنية العاطفية، ويجمع بين أداء نيقولا باللغة التركية وصوت جيهان المعروف بدفئه وعذوبته.

وتُعد هذه ثاني تجربة غنائية تركية لـنيقولا معوض، بعد نجاح دويتو "Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)" مع النجمة التركية أيلين ييليز، والذي تم إطلاقه مؤخرًا وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.