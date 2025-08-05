اختفاء نيقولا معوض.. برومو مسلسل سلمى يخطف الأنظار

تعرض قناة "CBC"حصريًا على شاشتها بداية من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس، الدراما اللبنانية الإجتماعية الجديدة "سلمى"، حيث يذاع في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل "سلمى" من بطولة النجوم مرام علي ونيكولا معوض وستيفاني عطا لله ومجموعة من كبار نجوم الوطن العربي.

حيث يدور حول "سلمى" وهي أم شابة لطفلين تواجه الحياة بمفردها بعد اختفاء زوجها جلال في ظروف غامضة، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما تكتشف إصابتها بمرض مميت.

وخلال أحداث المسلسل تكتشف "سلمى" الكثير من الأسرار حول موت زوجها ولكن وجود عادل الذي يحبها وهي تبادله نفس المشاعر سوف يخفف عليها كل هذه المصائب.

نيقولا معوض بكليب أحبك

من ناحية أخرى، طرح النجم العربي نيقولا معوض أحدث أعماله الغنائية، من خلال دويتو مميز يجمعه بالمغنية التركية الشهيرة جيهان باربور، بعنوان "Seni Seviyorum (I Love You)"، أو "أحبك" بالعربية، في تجربة غنائية رومانسية تمزج بين الإحساس العربي والروح التركية.

تم تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج رواد ضو، ومن إنتاج شركة Ada Music، التي سبق أن تعاون معها معوض في أعمال سابقة.

وقد شاركت نيقولا في الكليب سارة لينا أبو جودة، التي نالت لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، حيث ظهرت في مشاهد العمل، ضمن رؤية بصرية شاعرية تتناغم مع الجو الرومانسي للأغنية.

ويُظهر الفيديو كليب مشاهد تعكس كلمات الأغنية العاطفية، ويجمع بين أداء نيقولا باللغة التركية وصوت جيهان المعروف بدفئه وعذوبته.

وتُعد هذه ثاني تجربة غنائية تركية لـنيقولا معوض، بعد نجاح دويتو "Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep)" مع النجمة التركية أيلين ييليز، والذي تم إطلاقه مؤخرًا وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم تصويره أيضًا في لبنان، بإنتاج Ada Music وإخراج رواد ضو.

ويُعرف نيقولا بقدرته على الأداء بلغات ولهجات متعددة، منها الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، العربية، وأخيرًا التركية، ما يضيف بعدًا فنيًا مميزًا لأعماله.

اعمال نيقولا معوض

فنيًا، يواصل نيقولا نشاطه على مستوى الدراما، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، الذي يشاركه بطولته مرام علي، إلى جانب مشاركته في مسلسل "الأميرة – ضل حيطة" خلال رمضان 2025 مع ياسمين صبري، ومسلسل دولي جديد صُوّر بالكامل في الإمارات، سيتم الكشف عن تفاصيله قريبًا.