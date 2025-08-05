روبي وأحمد سعد يحصدان 4 ملايين بأغنية تاني

تمكنت أغنية تاني من غناء روبي وأحمد سعد من تحقيق نسب مشاهدة وصلت الي 4 مليون ، بعد مرور اسبوعين فقط علي طرحها.

أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد، وتعد الأغنية هي الرابعة ضمن أغنيات ألبوم "بيستهبل" لأحمد سعد والذي توزعه شركة ڤيرال ويف.

الأغنية الجديدة تأتي بعد النجاح الكبير لأغنية "يا ليالي" بين الثنائي "سعد وروبي" قبل عامين، وتأتي أغنية "تاني" لتعيد النجاح بينهما من خلال أغنية بالطابع الراقص الرشيق بالتوازي مع موسم الصيف، وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد روبي في لوكيشن تصوير قائلا لها: تاني.

وكانت قد تصدرت النجمة روبي ترند موقع أكس بعدما طرحت بوستر أغنيتها الجديدة الذي تحمل عنوان "ثانيتين"، وظهرت من خلالة بإطلالة وصفها البعض بالجريئة، حيث ارتدت روبي في البوستر توب كورسيه بدون أكتاف كما ارتدت بنطلون ليجن أسود.