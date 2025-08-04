روبي تعلن عن أغنية جديدة بعنوان "ثانيتين".. قريبًا



فاجأت الفنانة روبي جمهورها بالإعلان عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريبًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتبت روبي في المنشور: ثانيتين... قريبًا جدًا."

من ناحية أخرى علّقت الفنانة روبي على تصدر أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، رغم مرور أكثر من 21 عامًا على طرحها، مشيرة إلى أن الأغنية لا تزال تحظى بتفاعل جماهيري كبير في كل حفل تشارك فيه.

وقالت روبي في تصريحات تليفزيونية: “الأغنية دي سبحان الله تريند ومحبوبة طول الوقت، وتفاعل الناس معاها في كل حفلة غير طبيعي. الله يرحمه محمد رحيم، كان فنان كبير وعمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه، الله يرحمه.”

وفيما يخص مشاركتها الأخيرة في مهرجان موازين بالمغرب، عبّرت روبي عن سعادتها الشديدة بالحفل وتفاعل الجمهور المغربي، قائلة: "الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيحب الفن، وهما فنانين في نفسهم كده. ولما جيت المهرجان وشفت التفاعل والعدد الكبير أوي، زي ما يكون أدرينالين ضرب في نفوخي! كنت مبسوطة أوي، وحاجة مشرفة إني أغني في مهرجان زي ده. وفي نفس الوقت، المغرب بلد جميلة وناسها جمال".