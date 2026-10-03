الرئيس اللبناني يبحث مع أمين عام مجلس حكماء المسلمين تعزيز الحوار بين الأديان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وبحث معه أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، خصوصا أن لبنان، بما يتميز به من تنوع ديني وثقافي، مثّل عبر تاريخه نموذجا حضاريا للتعايش الإنساني.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتعزيز الحوار والتعايش والأخوة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

وجدد الرئيس عون الدعوة التي كان وجهها إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لزيارة لبنان، تقديرا لمكانته الإسلامية والإنسانية العالمية، ودوره البارز في تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية ونشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب.

من جانبه، أعرب المستشار محمد عبد السلام عن تقدير مجلس حكماء المسلمين للرئيس عون، مؤكدا أن لبنان يحظى بمكانة خاصة لما يمثله من تنوع ديني وثقافي وتجربة تاريخية في العيش المشترك، وأن الحفاظ على هذا النموذج وتعزيزه يشكل رسالة مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وانقسامات متزايدة.

وأكد حرص المجلس على مواصلة العمل مع المؤسسات والقيادات الدينية والفكرية في لبنان من أجل تعزيز الحوار والتفاهم، وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك والأخوة الإنسانية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنا واستقرارا وسلاما.