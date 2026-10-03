الخارجية الفلسطينية تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أسفرت فجر اليوم، السبت، عن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم أربع نساء، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في استمرار للإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم، السبت، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على أن هذا العدوان والرفض الاسرائيلي المستمر لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 ورفضها لإدخال المساعدات رغم المجاعة والمعاناة، يؤكد نواياها في الابادة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وضربها عرض الحائط جهود الرئيس ترامب والدول الوسطاء.

وطالبت الوزارة، الإدارة الأمريكية بتحمل مسئولياتها والتحرك الفوري والفاعل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الكامل والفوري لاستهداف المدنيين، والالتزام الصارم بجميع بنود وقف إطلاق النار، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وتأمين الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية، ووقف جميع أشكال الإفلات من العقاب، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وصولا إلى وقف شامل ومستدام للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين وضمان استقلالها وسيادتها وحق الشعب في تقرير مصيره.