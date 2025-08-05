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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"فلاش باك".. شاهد البرومو التشويقي للحكاية الأولى من "ما تراه ليس كما يبدو"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد إبراهيم

طرحت قناة "dmc" برومو تشويقي من الحكاية الأولى من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، والتي تحمل اسم "فلاش باك". 

ويُعرض المسلسل بداية من يوم السبت المقبل 9 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساء، حيث يذاع من السبت إلى الأربعاء على قناة "dmc".

مسلسل "ما تراه ليس ما يبدو" ينتمي إلى نوعية الأعمال المتصلة المنفصلة، وتدور كل الحكايات في عوالم متفرقة لكن تظل مترابطة في السياق العام، حيث يضم المسلسل 7 حكايات وتأتي الحكاية الأولى "فلاش باك" من بطولة مجموعة من النجوم ومنهم أحمد خالد صالح، مريم الجندي، وخالد أنور. 

أحمد خالد صالح يتحدث عن فلاش باك

وتحدث الفنان أحمد خالد صالح، عن تفاصيل حكاية فلاش باك، من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، كاشفا عن شخصيته والتحديات التى واجهها خلال التجربة.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات تليفزيونية: حدوتة جديدة وكل حاجة الواحد بيعملها بتكون جديدة، بس الحدوتة دي جديدة عمومًا في الدراما، فيها حاجات إحنا مش متعودين عليها، كونها 5 حلقات دي حاجة مكثفة أوي، يا رب تعجب الجمهور.

وأضاف: بعمل دور زياد الكردي، مصور جنائي محب ومخلص وحالم أوي وبيتصدم بالواقع، تركيبته النفسية مش سهلة، والحدث اللي بتحصله في حياته مش سهلة، والشخصية كان فيها تحدي.

أعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بالمشاركة في حكاية "فلاش باك" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، مؤكدًا أن التجربة تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن المعتاد، وأنه يشعر بالحماس تجاه المشروع منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أحمد خالد صالح: "على الرغم من صداقتي الطويلة مع المنتج كريم أبو ذكري، فإن هذا أول تعاون فني بيننا، وكنت في انتظار الفرصة المناسبة، وكله بيجي في وقته، وكريم مش بس صديق، هو منتج فنان بيحب التفاصيل، ولا بيشتغل حاجة إلا لو هو مقتنع بيها كجمهور قبل ما يكون صانع محتوى".

وعن تحمسه للمشاركة رغم اختلاف الطابع الدرامي للمسلسل عن الخط المعتاد لشركة الإنتاج، أوضح: "كريم دايمًا بيقدم أعمال اجتماعية لايت، لكن (ما تراه، ليس كما يبدو) تجربة مختلفة ومليانة تحديات درامية، وأنا مؤمن إن طول ما الورق حلو، والمخرج شايف اللي بيعمله، نقدر نقدم حاجة كويسة".

وأشار إلى أن حكايات المسلسل التي تتناول كل واحدة منها قصة مختلفة، لا تخلق نوعًا من التنافس بين الأبطال، قائلًا: "إحنا بنشتغل علشان نطلع أحسن ما فينا، مش عشان نكون أحسن من بعض، والمنافسة في الحكايات دي بتحفز كل فنان يقدّم أحسن ما عنده".

أحمد خالد صالح مسلسل ما تراه ليس ما يبدو فلاش باك مريم الجندي خالد أنور

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