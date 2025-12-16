الشاعر عماد حسن: الفن الجميل باقٍ ومستمر.. الحق سينتصر على الخطأ

كشف الشاعر الغنائي عماد حسن، أن الشعر بالنسبة له ليس وظيفة بل تعبير عن إحساسه ومشاعره، موضحًا أن الكتابة تأتي من القلب، وأن الشعر هو النفس الذي يتنفس به ويملأ صدره بالسعادة، مؤكداً أنه لا يعتبر الكتابة مجرد مهنة.

وأشار عماد حسن، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في تنمية موهبته منذ الصغر، إضافة إلى قراءة القرآن التي ساعدته في تكوين حصيلة لغوية قوية.

وأكد عماد حسن أن الفنان مرسي جميل عزيز تنبأ بمستقبله في الكتابة والشعر، فيما كانت الفنانة إيمان البحر درويش مثالًا للنجاح وعوامل التميز التي تخلق نجاح أي عمل فني.

وعن أغنيته الشهيرة "خاصمت الشوارع"، قال إن الكلمة قد تصادف الحظ الجيد عند وصولها للمغني المناسب، وذكر أنه كتب الأغنية أثناء وقوفه في الشارع في يوم مطر، مستشعرًا الإحساس الذي كان ينبع من قلبه، حتى وصلت لاحقًا إلى الفنان مدحت صالح، موضحًا أن الفن الجميل باقٍ وسيستمر، لأن الحق هو ما سيعلو دومًا، وسيهزم الخطأ في النهاية.