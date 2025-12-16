قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
توك شو

الشاعر عماد حسن: الفن الجميل باقٍ ومستمر.. الحق سينتصر على الخطأ

الشاعر الغنائي عماد حسن
الشاعر الغنائي عماد حسن
عبد الخالق صلاح

كشف الشاعر الغنائي عماد حسن، أن الشعر بالنسبة له ليس وظيفة بل تعبير عن إحساسه ومشاعره، موضحًا أن الكتابة تأتي من القلب، وأن الشعر هو النفس الذي يتنفس به ويملأ صدره بالسعادة، مؤكداً أنه لا يعتبر الكتابة مجرد مهنة.

وأشار عماد حسن، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في تنمية موهبته منذ الصغر، إضافة إلى قراءة القرآن التي ساعدته في تكوين حصيلة لغوية قوية. 

وأكد عماد حسن أن الفنان مرسي جميل عزيز تنبأ بمستقبله في الكتابة والشعر، فيما كانت الفنانة إيمان البحر درويش مثالًا للنجاح وعوامل التميز التي تخلق نجاح أي عمل فني.

وعن أغنيته الشهيرة "خاصمت الشوارع"، قال إن الكلمة قد تصادف الحظ الجيد عند وصولها للمغني المناسب، وذكر أنه كتب الأغنية أثناء وقوفه في الشارع في يوم مطر، مستشعرًا الإحساس الذي كان ينبع من قلبه، حتى وصلت لاحقًا إلى الفنان مدحت صالح، موضحًا أن الفن الجميل باقٍ وسيستمر، لأن الحق هو ما سيعلو دومًا، وسيهزم الخطأ في النهاية.

الشاعر الغنائي عماد حسن عماد حسن الإعلامية كريمة عوض

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

آخر مرة والله .. مــــ تحرش مترو العباسية :الشيطان ضحك عليا وندمان

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الأرصاد

الأرصاد تعلن مفاجأة بنهاية الأسبوع.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

المباراة الوداعية و4 نجوم يدعمونه..ماذا ينتظر محمد صلاح في قلعة آنفيلد

الفنانة شمس

أسرار مؤلمة.. شمس تروي حكاية الطرد والصدمة والاختفاء لسنوات

احمد فلوكس

إلا مصر .. أحمد فلوكس يكشف حقيقة إقامته في السعودية

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

