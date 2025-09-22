محمد رمضان يشارك صورا مع لارا ترامب وابنتها| صور

شارك الفنان محمد رمضان، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان برفقة لارا ترامب، وابنتها كارولينا، من تصوير عمل فني يجمعهم.

وطرح الفنان محمد رمضان أحدث اغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أحدث أغاني محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه، في شهر أغسطس الماضي، بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وسبق أن أطلق محمد رمضان أطلق أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

محمد رمضان أغنية الواد طالع لأبوه

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.