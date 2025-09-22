في ذكرى رحيل يوسف عيد.. معلومات لا تعرفها عنه

يوافق اليوم الإثنين، 22 سبتمبر، ذكرى رحيل واحد من أشهر صناع الكوميديا، وهو الفنان الراحل يوسف عيد، الذي ولد في 15 نوفمبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا، وعلى الرغم من صغر الأدوار التي قدمها؛ إلا أنه سطَّر اسمه ضمن أهم من رسموا الضحكة على وجه المشاهد.



جسد ايضا اكثر من شخصية كوميدية فهو في فيلم الكيف وفي فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة لحظات حرجة عيال حبيبة مسرحية شارع محمد علي مسلسل تامر وشوقية وكان اخر ظهور له من خلال شخصية (بوب مارلي ) في فيلم (الحرب العالمية الثالثة ) مع الثلاثي الكوميدي شيكو احمد فهمي هشام ماجد

ولد عيد بحي الجمالية عام 1948 وثم حصل علي الثانوية الازهرية حتي قرر ان يلتحق بالفن ليقوم بالاشتراك في مسرحية (نحن لا نحب الكوسة ) والتي كانت بداية مشواره الفني ليتالق في ادائه حيث اصبح له مدرسة كوميدية خاصة واسلوب منفرد فهو صاحب الضحكة المميزة ذات الرنين المميز الذي حرص عليها حتي في اواخر ايامه

عاني الكثير في مشواره الفني فبرغم كثرة اعماله الا انه لم ينل من الشهرة والانتشار كغيره من ابناء جيله فقد ولكنه لم يياس وظل يحلم بالشهرة والانتشار وتحدي الاصابة والمرض فقد اصيب بفيروس نادر في العين ما استدعي ذلك اجراء العديد من العمليات الجراحية لجأ الي نقابة الممثلين بعد ان انفق كل ما يملك علي علاج عينيه التي كانت تحتاج لمزيد من الاموال لاجراء عددا من الجراحات

وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 رحل الفنان يوسف عيد اثر ازمة قلبية مفاجئة وسط دهشة وذهول عائلته ما جعل من ابنه هاني يقوم برثاءه بعبارات مؤثرة فقال ( رغم كل ما عاني منه والدي هو دلوقت في احسن مكان وقاعد بيضحك وفرحان ومن حب ربه له انه نشره علي البشر فحبوه هو دلوقت ما بين ايدين الرحمن الرحيم والغفور الكريم ) ثم قام بنشر مجموعة صور له بالاضافة لعددا من الرسوم الكاريكاتيرية التي كان عشاقه ومحبيه قد تدوالها ايام رحيله معبرين عن حزنهم للرحيله حيث قاموا بنشر تلك الرسومات تحت شعار (صانع البهجة لايموت



وقف أمام كل نجوم الصف الأول علي اختلاف الأجيال بداية من الزعيم عادل إمام مرورا بـ محمد صبحي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي وصولا لـ أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، ومع هذا التواجد المضيء لم ينل ما تستحقه موهبته بل كان يراه المنتجون ممثلا ذا طموح محدود يقنع بأي مساحة من الأدوار حتي أنه ظل طوال مشوار 40 سنة ينتظر وسط المجاميع آخر اليوم ليتقاضي أجره عن أفلامه بـ"اليومية" وليس بحجم الدور حال غيره من زملائه.

ومن المواقف التي حدثت معه أن الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تنفيذ مشهد في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" علي كورنيش النيل الذي جمعه بالراحل؛ تأخر في الرد علي كلام "عيد" بل وتوقف تماما، وفسر أحمد زكي ما حدث؛ بأن طريقة أداء يوسف عيد الخلابة المباغتة، أخذته بعيدا عن التركيز؛ ما جعله مشاهدا متفرجا، بدلا من أن يكون مشاركا في المشهد، وأكد "زكي" أن يوسف عيد يمتلك طاقة فنية هائلة، فاجأته بشحنات انفعالية متغيرة متوالية، انفجرت في وجهه.



ابن الفنان يوسف عيد

ولا يعرف الكثير، أن الفنان الراحل يوسف عيد، لديه ابن يعمل في المجال الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد، الذي شارك في أكثر من عمل فني.

هاني يوسف عيد، من مواليد عام 1977 ودخل المجال الفني من خلال الاعمال الدرامية، فكانت أول أعماله التي شارك فيها فيلم "وحوش الميناء" عام 1983، حيث جسد فيه دور الطفل المخطوف

كما مَثَّل أيضا في فيلم "حارة برجوان" 1989، وفي مسلسل "أوان الورد" عام 2000، ومسلسل “هالة والمستخبي، ”حكايات وبنعيشها"، وفي السينما شارك في فيلم "احنا أصحاب المطار"