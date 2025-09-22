بعد أحمد مكي ومي كمال.. أبرز الزيجات السرية في الوسط الفني

يظل عدد من الفنانين حريصين علي إبعاد حياتهم الشخصية عن الصحافة ومواقع التواصل، حتي وصل الأمر إخفاء زيجاتهم عن الجمهور، وفي السطور التالية نرصد أبرز الزيجات السرية في الوسط الفني.

أحمد مكي ومي كمال:

فوجئ الجمهور خلال الساعات الماضية، بإعلان خبيرة التجميل انفصالها عن الفنان أحمد مكي، مؤكدة أن الزيجة لم تكن في السر، ولكن “مكي” من الأشخاص التي تفرض الخصوصية علي حياتها الخاصة.

وائل كفوري وشاتا عبود :

بعد انفصال الفنان وائل كفوري عن أم ابنته، انتشرت أخبار تفيد بزواجه مرة أخري من سيدة الاعمال اللبنانية شانا عبود، بل امتد الأخبار بأنه يستعد لاستقبال مولوده الأول منها.

أنغام وأحمد عز:

كما اكتشف زواج الفنان أحمد عز من الفنانة أنغام، وقد انتشرت هذه الأمور بعد انفصالها بعدة سنوات، وأوضحت أنغام في حوار تليفزيوني لها ، أن الزواج لم يكن في السر بل أعلنوا إلي المقربين منهم، ولكن لم تكن ترغب في أن ينتشر الخبر لدي الجمهور.

عمرو دياب ودينا الشربيني:

ظل هذا الثنائي لفترة طويلة حديث الجميع، حيث انتشر شائعات ارتباط بين الطرفين، وكانت البداية حين حاول عمرو دياب نفي الشائعة فنشر صورة تجمعه بها وبعدد من الفنانين وأوضح أنه برفقة فريق عمله الجديد، ولكن مع مرور السنوات أصبحت دينا الشرييني تتحدث عنه، دون أن توضح طبيعة علاقتهما، كما انتشر لها العديد من الصور، وظهرت “الشربيني” معه في كليب أماكن السهر.

أحمد سعد وريم البارودي:

الثنائي ريم البارودي وأحمد سعد كانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات ، فقد جمعها قصة حب كبيرة، وانفصالات عديدة، قبل ان يعلن أحمد سعد زواجه من سمية الخشاب، لتخرج ريم البارودي وتؤكد انها كانت متزوجة منه بالفعل، وليست خطيبته فقط.