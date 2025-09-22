قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أحمد مكي ومي كمال.. أبرز الزيجات السرية في الوسط الفني

مي كمال وأحمد مكي
مي كمال وأحمد مكي

يظل عدد من الفنانين حريصين علي إبعاد حياتهم الشخصية عن الصحافة ومواقع التواصل، حتي وصل الأمر إخفاء زيجاتهم عن الجمهور، وفي السطور التالية نرصد أبرز الزيجات السرية في الوسط الفني. 

أحمد مكي ومي كمال: 

فوجئ الجمهور خلال الساعات الماضية، بإعلان خبيرة التجميل انفصالها عن الفنان أحمد مكي، مؤكدة أن الزيجة لم تكن في السر، ولكن “مكي” من الأشخاص التي تفرض الخصوصية علي حياتها الخاصة. 

وائل كفوري وشاتا عبود :

بعد انفصال الفنان وائل كفوري عن أم ابنته، انتشرت أخبار تفيد بزواجه مرة أخري من سيدة الاعمال اللبنانية شانا عبود، بل امتد الأخبار بأنه يستعد لاستقبال مولوده الأول منها. 

أنغام وأحمد عز: 

كما اكتشف زواج الفنان أحمد عز من الفنانة أنغام، وقد انتشرت هذه الأمور بعد انفصالها بعدة سنوات، وأوضحت أنغام في حوار تليفزيوني لها ، أن الزواج لم يكن في السر بل أعلنوا إلي المقربين منهم، ولكن لم تكن ترغب في أن ينتشر الخبر لدي الجمهور. 

عمرو دياب ودينا الشربيني: 

ظل هذا الثنائي لفترة طويلة حديث الجميع، حيث انتشر شائعات ارتباط بين الطرفين، وكانت البداية حين حاول عمرو دياب نفي الشائعة فنشر صورة تجمعه بها وبعدد من الفنانين وأوضح أنه برفقة فريق عمله الجديد، ولكن مع مرور السنوات أصبحت دينا الشرييني تتحدث عنه، دون أن توضح طبيعة علاقتهما، كما انتشر لها العديد من الصور، وظهرت “الشربيني” معه في كليب أماكن السهر. 

أحمد سعد وريم البارودي: 

الثنائي ريم البارودي وأحمد سعد كانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات ، فقد جمعها قصة حب كبيرة، وانفصالات عديدة، قبل ان يعلن أحمد سعد زواجه من سمية الخشاب، لتخرج ريم البارودي وتؤكد انها كانت متزوجة منه بالفعل، وليست خطيبته فقط. 

أحمد سعد وريم البارودي أحمد مكي ومي كمال أحمد مكي مي كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

ميشيل جمل

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

صورة ارشيفية

الجمعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما"

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في قوة الاقتصاد.. يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

بالصور

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد