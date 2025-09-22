وتر حساس 2.. فارق السن يثير الجدل بين كمال أبورية وغادة عادل

اثار فارق السن بين كمال ابو رية وغادة عادل الجدل ضمن أحداث مسلسل وتر حساس 2 الذي انطلق عرضه مساء أمس.

فارق السن المعلن هو 13 عاما فقط بين كمال أبو رية، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، ويلعب دور والد غادة عادل التي تبلغ من العمر 50 عاما.

وتباينت آراء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، البعض قال إن فارق العمر غير منطقي وصعب أن يكون كمال أبورية والدها وفارق عمرهما 13 عاما فقط.

البعض الآخر أشار إلى عدم دقة عمر الفنانين على الإنترنت، وأن كمال أبو رية أكبر من 63 عاما بعدة سنوات، وهو ما ينطبق أيضا على غادة عادل التي قال البعض إنها أكبر من 50 عاما بسنوات.

ورغم أن العمر الحقيقي للفنان لا علاقة بشخصيته على الشاشة، إلا أن الجمهور يرى ضرورة عمل اعتبار للسن الحقيقي لمزيد من المصداقية.

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.