فن وثقافة

هشام خرما يحيي حفلة موسيقية بصحبة الأوركسترا في المسرح الكبير بالأوبرا

هشام خرما
هشام خرما
قسم الفن

أعلن المؤلف الموسيقى هشام خرما عن استعداده لإحياء حفل جديد بصحبة أوركسترا موسيقية في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل، الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يشمل الحفل عزف خرما لمقطوعات من ألبومه الأحدث أُفُق (UFUQ)، بالإضافة إلى أشهر مقطوعاته التي اعتاد الجمهور سماعها في الحفلات، ومقطوعات جديدة، وسوف يتعاون خرما خلال الحفل مع مجموعة من الفنانين والعازفين الذين سيشاركونه الغناء والعزف على المسرح.
 

وفي شهر يوليو الماضي، كان خرما قد أطلق ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) على جميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية (الفيوجن)، لتقدم إحساسًا روحانيًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه صوتًا حداثيًا وعصريًا.

وفي السنوات الماضية، حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من التراكات السينجل والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، حيث يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله، حيث يتعاون خرما في هذا الألبوم مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم، كما قام بتسجيل الموسيقى أيضًا في دول مختلفة.

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي. شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى فيوجن مختلفة مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأنماط والأصوات العصرية في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

خرما حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة الأمريكية ، وقبل أن يبدأ رحلته الموسيقية، تمثل نشاط خرما الأساسي في مجال الإعلانات، كمدير فني وإبداعي في جعبته العديد من الجوائز الدولية والمحلية.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة، ومعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، ومانشن هاوس في لندن.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية، من بينها ألبوم First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، وأرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وكان أتيلا، ومؤخرًا أطلق خرما الألبوم الموسيقي الجديد أُفُق (UFUQ) الذي يتكون من 10 مقطوعات موسيقية، تتسم بموسيقى الفيوجن، ويعتبر خرما هو الشريك الموسيقي لكل من نورد كيبوردز وكاسيو ميوزيك في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لدى خرما نشاط بارز في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، بدءً بمسلسل النهاية، مروراً بعدد من الأعمال، أحدثها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى الفعاليات الدولية، مثل منتدى شباب العالم، ومؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، والنسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش، وحفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية.

ويمتلك خرما مشروعًا موسيقيًا خاصًا يحمل اسم "ساوند سكيب"، وهو مشروع يحتفي بالمعالم السياحية العالمية من خلال مقطوعات ومقاطع فيديو موسيقية يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المعالم، وتضمن هذا المشروع معالم سياحية مصرية مثل الأهرامات والجونة، وعالمية مثل المغرب وآيسلندا، وحفلات تفاعلية مباشرة مع الجمهور مثل حفلات جزيرة بيوض بالغردقة وسوما باي والساحل الشمالي.

