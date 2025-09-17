قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

محمد رمضان
محمد رمضان
تقى الجيزاوي

 طرح الفنان محمد رمضان أحدث اغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ قليل.


وأغنية «تصدق ولا متصدقش» لـ محمد رمضان، من كلمات الشاعر النائي مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج.
وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: «تصدق ولا متصدقش» لـ محمد رمضان، الآتي: «تصدق ولا متصدقش، مهما بيعملوا مبخافش، تصدق ولا متصدقش، كل كلامهم مفرقش، تصدق ولا متصدقش، مهما يحاولوا مبزهقش، تصدق ولا متصدقش، انا مبدأي مبيتجزأش، اللي قالك عني دماغه سم.. مكدبش عليك، واللي قالك عني إني مهم.. مكدبش عليك
 

 

 

وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث أغانيه، في شهر أغسطس الماضي، بعنوان “جدة غير”، والتي شارك في غنائها المطرب السعودي عايض يوسف، لتكون الأغنية الرسمية لموسم جدة.

وسبق أن أطلق محمد رمضان أطلق  أغنية "قلبي سميتو لبنان" على جميع منصات الاستماع، وتأتي الأغنية كإهداء خاص من رمضان لجمهوره اللبناني، حيث سبق أن قدمها لأول مرة خلال حفله الغنائي الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.

محمد رمضان أغنية الواد طالع لأبوه

وكان طرح الفنان محمد رمضان أغنية “الواد طالع لأبوه” بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج  ويعتبرها أغنية صيفية.

وتصدر  محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.

وكشف محمد يوسف “ديكس”، مصمم ومخرج الكليبات الثلاثة، أن التجربة اعتمدت بالكامل على تقنيات متطورة في التصميم والإنتاج، هي : المؤثرات البصرية (VFX)، الرسوم ثلاثية الأبعاد (3D CGI)، و الذكاء الاصطناعي (AI).

وأوضح “ديكس” أنه تم إنشاء مجسّم رقمي خاص بالنجم محمد رمضان، يُستخدم كأداة مرنة في تنفيذ المشاهد والخدع البصرية، ما يتيح إمكانية إنتاج مشاهد خيالية دون الحاجة إلى تصوير تقليدي.

وأشار “ديكس” إلى أن البرامج المستخدمة شملت أدوات متقدمة مثل: Cinema 4D, Substance 3D، Adobe Photoshop، والـ comfyui كل هذه العناصر جرى دمجها لتقديم صورة فنية مختلفة، تسرد قصة بصرية تتجاوز الشكل إلى الإحساس، خاصةً في كليب “أنا أنت”، الذي وصفه ديكس بأنه “قصة من المستقبل تُروى بلغة التكنولوجيا”، مشيرًا إلى إنه كان حريصًا على وجود فكرة مختلفة لكل لكليب خصوصًا لتزامن الـ 3 في نفس الوقت

