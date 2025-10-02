من القمر العملاق إلى زخات الشهب.. 8 ظواهر فلكية مميزة تزين سماء أكتوبر 2025

يشهد شهر أكتوبر المقبل سلسلة من الأحداث الفلكية النادرة التي ينتظرها هواة الفلك وعشاق مراقبة السماء حول العالم فمن اكتمال قمر الحصاد العملاق إلى زخات شهب دراكونيد، ستكون السماء خلال هذا الشهر بمثابة مسرح مفتوح للظواهر الكونية الآسرة.

مجرة أندروميدا وسيريس

في ليلة 2 أكتوبر، سيكون بوسع محبي الفلك مشاهدة مجرة أندروميدا (M31) بالعين المجردة تحت سماء مظلمة، حيث ستظهر بوضوح قرب منتصف الليل.

ورغم أن استخدام التلسكوب يمنح رؤية أكثر تفصيلا، فإن هذه المجرة ستكون مرئية بوضوح لعامة المراقبين.

وفي الوقت ذاته، سيتألق الكوكب القزم سيريس وهو أكبر الأجرام في حزام الكويكبات في كوكبة "قيطس" ليضفي لمسة إضافية على المشهد السماوي.

القمر يلتقي زحل ونبتون

بحسب تقارير "ناشيونال جيوجرافيك"، سيكون شهر أكتوبر مثاليا لرصد كوكب زحل، إذ يمكن تتبعه عبر السماء ليلا وهو يتحرك من الشرق إلى الغرب لكن المشهد الأبرز سيحدث ليلتي 5 و6 أكتوبر، حيث سيقترب القمر المكتمل من زحل ليظهرا على مسافة تقارب 3.3 درجات.

كما سيكون كوكب نبتون قريبًا من القمر في التوقيت نفسه، لكن رصده يتطلب استخدام منظار أو تلسكوب نظرا لضعف سطوعه.

قمر الحصاد العملاق

في السادس من أكتوبر، سيكتمل القمر في أقرب نقطة له من الأرض خلال مداره الإهليلجي، ليظهر بحجم أكبر وسطوع أكثر وضوحا فيما يعرف بـ قمر الحصاد العملاق.

وسيبلغ ذروته في 7 أكتوبر عند الساعة 03:48 بتوقيت جرينتش، حيث يشرق مباشرة بعد غروب الشمس ليغمر الأفق بوهج ذهبي دافئ.

زخات شهب دراكونيد

ومن المشاهد المميزة هذا الشهر أيضا، زخة شهب دراكونيد التي تبلغ ذروتها ليلة 8 أكتوبر، عندما تعبر الأرض الحطام المتناثر خلف المذنب "جياكوبيني-زينر".

ورغم أن ضوء القمر قد يقلل من وضوح المشهد، إلا أن السماء قد تُزين بعشرات الشهب المتساقطة في ساعات المساء.

بهذا، سيكون أكتوبر 2025 فرصة ذهبية لعشاق مراقبة السماء، حيث يجمع بين الظواهر الكونية النادرة والمشاهد البصرية المبهرة، ليؤكد أن الفضاء لا يزال يحمل للبشرية الكثير من الجمال والأسرار.