الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
رئيس الوزراء يتفقد مجمع خدمات المواطنين «المركز التكنولوجي» بقرية شمّا بالمنوفية
الحرب والناس.. قريبًا على قناة الوثائقية احتفالًا بالذكرى 52 لنصر أكتوبر
متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة
رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمنوفية خلال الفترة من 2014 - 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناسا تخطط لبناء أول قرية على سطح القمر بحلول 2035.. ما القصة؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

تخطط وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” لبناء أول قرية على سطح القمر بحلول 2035.

أول قرية على سطح القمر 

حيث أعلن شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عن خطط طموحة لبناء قرية متكاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، في خطوة تهدف إلى تأسيس حياة بشرية مستدامة خارج كوكب الأرض.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة ضمت رؤساء وكالات فضاء دولية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC) الذي تستضيفه مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري.

وقال دافي في كلمته: "نحن لا نتحدث عن محطة مؤقتة، بل عن قرية حقيقية على سطح القمر"، مشيرًا إلى أن الوكالة تعمل على خطط تتيح للإنسان العيش والحفاظ على وجود مستدام هناك.

أهداف "ناسا" المستقبلية

وتشمل أهداف "ناسا" المستقبلية، التوسع في استكشاف المريخ أيضًا، معتبراً أن الولايات المتحدة ستكون على الأرجح الدولة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وفي إطار برنامج "أرتميس"، تستعد الوكالة لإطلاق مهمة "أرتميس-2" في فبراير المقبل، والتي ستشهد إرسال أربعة رواد فضاء في أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن. كما تخطط لمهمة "أرتميس-3" بحلول منتصف عام 2027، حيث سيتم إنزال اثنين من الرواد قرب القطب الجنوبي للقمر لمدة سبعة أيام، لجمع بيانات جيولوجية ودراسة البيئة هناك.

وتعمل "ناسا" على بناء قاعدة طويلة الأمد على القمر، يتوقع أن تضم محطة للطاقة النووية تشيد باستخدام موارد محلية، لتوفير مأوى ومصدر طاقة لرواد الفضاء، ما يمهد الطريق لبناء أول مستوطنة بشرية خارج كوكب الأرض.

أهداف ناسا المستقبلية وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وكالة الفضاء الأميركية سطح القمر مهمة أرتميس 3

