ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) نتيجة جديدة من بعثة المركبة بيرسيفيرانس التي تتجول على سطح المريخ، وقد اعتبرها العلماء "أقوى دليل على الإطلاق" قد يساعد في فهم ما إذا كان هناك شكل من الحياة على الكوكب الأحمر في الماضي. 

تركز الاكتشافات على وجود "أحجار طينية" في تشكيل "برايت أنجل" داخل فوهة جيزيرو، حيث تحتوي هذه الأحجار على كربون عضوي ومعادن مثل فوسفات الحديد وكبريتيدات الحديد. 

هذه الإشارات تعتبر مؤشرًا على عمليات كيميائية حيوية قد تكون مرتبطة بوجود الحياة.

تفاصيل اكتشافات المريخ

لم تكن هذه الأحجار مجرد صخور رسوبية اعتيادية، بل كانت ترسبات دقيقة تكوّنت في بيئة مائية ذات حرارة منخفضة. هذه البيئات توفر ظروفًا مناسبة لحفظ المواد العضوية وحمايتها من التحلل السريع. 

بينت التحليلات التي أجرتها المركبة بيرسيفيرانس أن الكربون العضوي لم يكن موجودًا بمفرده، بل كان يتفاعل مع المعادن من خلال سلسلة من العمليات الكيميائية المعقدة.

تعتبر النتائج التي توصل إليها العلماء قوية، لكنها لا تعني بالضرورة أنهم عثروا على دليل قطعي على وجود الحياة. لكنهم أشاروا إلى أن التفاعلات الكيميائية التي رُصدت قد تعود لأسباب تتعلق بوجود كائنات ميكروبية قديمة تعود لمليارات السنين. 

هذه الملاحظات أثارت الجدل والفضول العلمي، لأنها تعكس بيئة كيميائية نشطة قد تكون مؤهلة لوجود الحياة.

فوهة جيزيرو على المريخ 

ينضم هذا الاكتشاف إلى سلسلة من الأدلة المساندة الأخرى. قام علماء بدمج بيانات من أدوات مختصة مع تحليلات سطحية للمركبة لدراسة فوهة جيزيرو. 

ومن المعروف أن هذه الفوهة تحتوي على صخور غنية ومعادن متنوعة، حيث اكتشف العلماء أيضًا وجود عُقد صغيرة من معادن مثل الفيفيانيت، مما يدل على وجود تغيرات كيميائية دورية.

جدير بالذكر أن الظروف التي تم العثور عليها على المريخ تشبه إلى حد بعيد تلك التي كانت موجودة على الأرض قبل حوالي 4 مليارات عام، عندما كانت الأرض مليئة بالبحيرات الطينية والمعادن المتغيرة كيميائيًا. هذا التشابه يعزز فكرة أن المريخ قد يشهد بتاريخ مماثل لتاريخ كوكبنا.

مهمة ناسا القادمة

في الوقت الحالي، تسعى وكالة ناسا لجمع العينات الصخرية والطينية التي تم الكشف عنها. ستقوم المركبة بيرسيفيرانس بتخزين هذه العينات في أنابيب محكمة تمهيدًا لمهمة اعادتها إلى الأرض. 

يتم التخطيط لإرسال مركبة هبوط جديدة من قبل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية لاسترجاع هذه العينات، لكن تنفيذ هذه المهمة يتعرض لبعض التأخيرات.

بحسب العلماء، فإن هذه الاكتشافات تؤكد على أن المريخ ليس مجرد جسم صخري ميت، بل هو سجل زمني يتضمن معلومات مهمة حول الحياة في الكون. وتُشكل هذه الأبحاث دعوة لإعادة التفكير في إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

