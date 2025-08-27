بريق النيل المتلألئ.. ناسا تنشر صورة مذهلة لشريان مصر من الفضاء

في مشهد بديع يبرز عراقة الحضارة المصرية وعمق ارتباطها بنهر النيل، التقط أحد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) عند الساعة 1:32 فجرًا (بتوقيت القاهرة) صورة ليلية للنيل، أظهرت كيف يضيء شريان الحياة المصري وسط ظلام الصحراء المحيطة.

الصورة التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أبرزت خيطًا متوهجًا من الأضواء يمتد على طول مجرى النهر، بدءًا من محافظة المنيا مرورًا بمدينة بني سويف الجديدة وصولًا إلى قلب القاهرة حيث يزداد البريق في دلتا النيل.

النيل.. شريان الحضارة

ويعد نهر النيل أطول أنهار العالم بطول يبلغ نحو 6,650 كيلومترًا من منابعه في شرق أفريقيا حتى مصبه في البحر المتوسط.

وقد لعب منذ آلاف السنين دورًا محوريًا في نشوء حضارة مصر القديمة، حيث كانت فيضاناته السنوية تجلب الطمي الخصيب إلى ضفتيه، ما جعل الزراعة ممكنة في بيئة صحراوية قاحلة.

ومن ضفافه نشأت المدن والمعابد وشبكات التجارة، وما زال حتى اليوم مصدرًا للحياة والثقافة والتنمية في مصر.

من الفضاء إلى الحاضر

تعكس هذه الصور الفضائية من محطة الفضاء الدولية كيف يواكب العمران المصري مجرى النيل، حيث تظهر سلاسل المدن والقرى المتوهجة كعقد من المصابيح على طول ضفتيه.

كما تكشف المقارنات الزمنية بين الصور كيف يتطور الامتداد العمراني مع مرور السنوات.

ويشير خبراء الفضاء إلى أن هذه اللقطات لا تظهر فقط جمال النيل كأيقونة طبيعية وثقافية، بل تؤكد أيضًا استمرار دوره الحيوي كـ"شريان حياة" يربط الماضي بالحاضر، ويوجه المستقبل التنموي لمصر.