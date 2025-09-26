ناسا تعتزم إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2026

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أول مهمة مأهولة ضمن برنامج "أرتميس 2" من المخطط إطلاقها عام 2026، وتتضمن التحليق بالقرب من القمر والعودة إلى الأرض.

وأفادت الوكالة في بيان رسمي، بأن مهمة "أرتميس 2" تتضمن إطلاق أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر والعودة إلى الأرض لمدة 10 أيام، باستخدام صاروخ النقل"Space Launch System".

وأضافت أنها ستجري خلال المهمة دراسات صحية غير مسبوقة على رواد الفضاء لفهم تأثير الفضاء العميق على الجسم البشري، استعدادًا لرحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.

من جهتها، ذكرت لاكيشا هوكينز، القائمة بأعمال كبير مسؤولي قسم الاستكشاف في ناسا، أن القرار بشأن تحديد موعد الإطلاق سيتخذ قريبًا، بناء على اعتبارات السلامة، وقد تحدد جاهزية الأجهزة الفضائية موعد إطلاق مبكر.

يذكر أن "أرتميس" برنامج فضائي أطلقته "ناسا" لإعادة البشر إلى القمر، ويتكون من سلسلة مهمات، تنتهي بهبوط رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.