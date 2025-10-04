وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

شهدت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، واقعة بشعة إثر قيام ربة منزل مطلقة بإخفاء ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر من زوجها الأول داخل الدولاب، لاتهام خطيبها بخطفها، للانتقام منه لفسخ الخطوبة، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالإبلاغ عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وبمواجهتها اعترفت بأنها مطلقة من والد الطفلة، ومخطوبة لشخص آخر وخلال الفترة القليلة الماضية، قام هذا الشخص بفسخ الخطبة، ما أغضبها فقامت بإخفاء الطفلة داخل الدولاب الخاص بحجرة نومها، لإلقاء التهمة عليه انتقامًا من فسخ الخطبة، إلا أنها عقب عودتها للمنزل اكتشفت وفاة الطفلة.

