الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ البحيرة تكشف أبرز الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

عبد الخالق صلاح

كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن استعدادات المحافظة لمواجهة أي طوارئ قد تنجم عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل حاليًا بكامل طاقتها لرفع درجات الجاهزية والاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقالت محافظ البحيرة، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المحافظة اتخذت إجراءات استباقية بالتنسيق مع مديريات الري والزراعة وإدارة الأزمات، بهدف التعامل الفوري مع أي تطورات قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.

وأضافت أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق وشامل لأراضي طرح النهر الواقعة داخل نطاق المحافظة، باعتبارها أكثر المناطق عُرضة للتأثر في حال ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الحصر يستهدف وضع خطة واضحة للتدخل السريع عند الضرورة، وذلك لضمان تأمين سكان تلك المناطق وتوفير بدائل سريعة حال الحاجة للإخلاء أو إعادة التسكين المؤقت.

وأوضحت المحافظ أن مديرية الري بالمحافظة قامت باتخاذ خطوة وقائية مهمة، تمثلت في تخفيض منسوب المياه بفرع رشيد، أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل، مشيرة إلى أن هذا التخفيض يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل الضغط على المناطق المنخفضة والتي قد تتعرض للغمر في حال حدوث أي زيادات مفاجئة في كميات المياه.

وشددت على أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم، ويتم متابعة الموقف أولاً بأول، مع التأكيد على أهمية جاهزية المعدات والكوادر الفنية للتدخل السريع.

كما دعت المواطنين في المناطق القريبة من مجرى النيل إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالإرشادات الوقائية، لضمان سلامة الجميع.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مياه نهر النيل الأجهزة التنفيذية إكسترا نيوز

