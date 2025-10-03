إجراءات رادعة للمخالفين.. ضبط تعديات بيئية على نهر النيل بقنا

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الإدارة العامة لشئون البيئة، بتكثيف جهودها لرصد ومتابعة كافة التجاوزات، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من أي ملوثات، مع ضرورة التصدي الفوري لأى مخالفات أو تعديات بيئية تهدد صحة المواطنين أو تمس الموارد الطبيعية.

وباشرت الإدارة العامة لشئون البيئة برئاسة المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة، سلسلة من التحركات الميدانية، عقب ورود شكوى من مكتب شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وأوضحت نتائج الفحص، الذي أجرته المهندسة صفاء عبد الرحيم مديرة شئون البيئة بنجع حمادي، وجود حظيرة لتربية المواشي والدواجن يقوم صاحبها بالصرف المباشر لمخلفاتها ومياه الغسيل إلى نهر النيل.

وعلى الفور تم تحرير محضر مخالفة بيئية ضد المخالف، مع إخطار هندسة حماية النيل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لشئون البيئة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام سيارة كسح "بدون لوحات معدنية" بإلقاء مخلفات صرف صحي في ترعة الشيخ عبيد بقرية الفحيرة التابعة لمركز دشنا، وبالتنسيق مع مكتب البيئة بدشنا برئاسة محمد فتوح، تم تحديد هوية المخالف، وتحرير محضر رسمي ضده حفاظًا على نظافة المجاري المائية وصحة المواطنين.



