غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمركز نقادة في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً السبت الموافق 4 أكتوبر الجارى.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن فصل الكهرباء بسبب فصل التيار الكهربائى عن مغذى كوم بلال لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، أن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وتتضمن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى "حاجر طوخ، حاجر كوم بلال، كوم بلال، ترعة الهدايات، الهدايات، اللافات، القرنات، الصوامعة، الريانية".

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.