الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خالد قاسم لـ صدي البلد: حذرنا المعتدين والمتواجدين فى أراضى طرح نهر النيل من ارتفاع منسوب المياه

مساعد وزيرة التنمية المحلية
مساعد وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوزارة اصدرت كتابا دوريا حفاظا على المواطنين المعتدين و المتواجدين فى اراضى طرح نهر النيل تحسباً لارتفاع منسوب مياه النهر وخاصة فى فرعى رشيد ودمياط نتيجة أعمال الموازات التى سوف تقوم وزارة الموارد المائية والري بها خلال الفترة القادمة منعاً لحدوث أى غرق أو تلفيات.

كتاب دوري

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا رسميا برقم (270) لسنة 2025، موجه إلى المحافظين بعدد من المحافظات (الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الجيزة – القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط).

التنمية المحلية تحذر وتتوعد المخالفين


وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التنبيه على الوحدات المحلية في المحافظات والأجهزة المختصة بتكثيف المرور والمتابعة والتفتيش على نهر النيل وفرعيه والترع والمجاري المائية، لمنع أي تعديات أو إشغالات أو مخالفات أو أعمال ردم أو إشغال تعيق سير المياه أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

وتضمن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تحذيرًا عاجلا للمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر داخل القطاع الملاحي لمجري نهر النيل وفرعيه، بضرورة تدارك خطورة الموقف واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي أضرار محتملة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة إنذار كافة المخالفين بسرعة إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة على جانبي المجرى الملاحي لنهر النيل، خاصة بنطاق فرعي رشيد ودمياط، بالتزامن مع أعمال الموازنات التي ستقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزارة في كتابها الدوري على أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم من ارتفاع مناسيب المياه، بما قد يترتب عليه من مخاطر غرق أو تلفيات للأراضي الواقعة داخل حرم النهر، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أملاكها وحماية المجرى المائي من أي تعديات.

التنمية المحلية منال عوض ارتفاع منسوب نهر النيل نهر النيل

