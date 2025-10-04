أوهمه باستيراد سيارة من الخارج.. ضبط مدير شركة نصب على مواطن بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بتضرره من مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مقيم بالبحيرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه عقب إيهامه بقدرته على إستيراد سيارة له من الخارج ، وإنهاء الإجراءات الجمركية لها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المُستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول “ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.