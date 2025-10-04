بعد النصب على مواطنين .. القبض على موظف خدمة عملاء مزيف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بنطاق محافظة الجيزة، بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى من حسابه البنكى فى أعقاب تلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص ادعى خلاله كونه موظف خدمة عملاء البنك وتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

