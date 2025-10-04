وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، عقب مصرع 4 من أبنائها صباح اليوم السبت، في حادث سير مؤلم وقع على الطريق الأوسطي أثناء توجههم إلى القاهرة.

وتبين أن الحادث نتج عن انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه، ما أسفر عن وفاة كلٍ من: إسلام محمود،، أحمد حسين فؤاد، محمود سامي، محمد أبوريان



تم نقل الجثامين إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، تمهيدًا لعودتهم إلى مسقط رأسهم بقرية بهبشين لتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الحزن بين الأهالي، الذين ودّعوا أبناءهم بالدعاء والدموع.