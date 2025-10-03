محافظ بني سويف يناقش ترتيبات المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاستعدادات الخاصة باستكمال سير العمل في حملات الموجة الــ 27 لإزالة التعديات والتي تنفذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لاستعراض الترتيبات والتجهيزات الخاصة ببدء المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لإزالة التعديات والمقرر تنفيذها اعتبارا من باكر السبت وحتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

وأضاف السكرتير العام، أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في المدة من 4 أكتوبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر