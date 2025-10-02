محافظا بني سويف والشرقية يهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الــ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، اليوم الخميس ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.



وجاء في نص برقية المحافظ : "يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى عز وجل"أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق ، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".



كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، هنأهم خلالها بهذه المناسبة التاريخية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي سياق متصل، بعث محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، اليوم، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص البرقية : "يُسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة".



وأضاف : " وبهذه المناسبة المجيدة والذكرى الخالدة ، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة التي قدم رجالها أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن ، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداءاً للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام".



كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

