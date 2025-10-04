ماهو الإنتان .. مرض خطير يصيب الجسم وهؤلاء الأكثر عرضة له

الإنتان هو رد فعل شديد من جسمك تجاه عدوى يجعله يضر خلايا الجسم بدلا من حمايتها.

خطورة الإنتان

وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فعند الإصابة بعدوى، يحاول جهازك المناعي مكافحتها و لكن في بعض الأحيان، يتوقف جهازك المناعي عن مكافحتها ويبدأ بإتلاف أنسجتك وأعضائك الطبيعية، مما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق في جميع أنحاء جسمك.

في الوقت نفسه، قد يؤدي تفاعل متسلسل غير طبيعي في نظام التخثر إلى تكوّن جلطات دموية في الأوعية الدموية وهذا يُقلل من تدفق الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، وقد يُسبب أضرارًا جسيمة أو حتى فشلًا في وظائفه.

ماذا يفعل في الجسم



يقسم المختصين الإنتان إلى ثلاث مراحل:الإنتان، والإنتان الشديد، والصدمة الإنتانية أما الآن، فيُحددون الحالة على نطاق أوسع.

يتراوح هذا النطاق من العدوى وبكتيريا الدم ( البكتيريا في مجرى الدم) إلى الإنتان والصدمة الإنتانية، مما قد يؤدي إلى خلل في وظائف أعضاء متعددة، بل وحتى الوفاة.

هؤلاء الاكثر عرضة

يصيب الإنتان أى شخص ولكن هناك بعض الاشياء التى تجعلك معرض لخطر كبير، وهى:

العمر يزيد عن 65 سنة

المرأة الحامل

المعاناة من حالات طبية معينة مثل مرض السكري والسمنة والسرطان وأمراض الكلى .

من لديهم جهاز مناعي ضعيف.

الأشخاص المحتجزين في المستشفى لأسباب طبية مختلفة



حالات إصابات خطيرة مثل الحروق أو الجروح الكبيرة.



من أجروا قسطرة أو أنابيب وريدية أو أنابيب تنفس.